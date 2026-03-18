ソニー生命保険は18日、横浜市内の支社に勤務していた元営業社員が顧客ら約100人から計約22億円を借り入れ、うち約12億円が未返済だと明らかにした。社員は社内規定に違反したとして2023年4月に懲戒解雇された。ソニー生命は未返済分を会社として支払う予定はないとしている。15年から22年にかけて行われ、顧客やその親族に対し「預けてもらえれば投資して利息を付けて返す」と説明していたという。23年2月に顧客から問い合わ