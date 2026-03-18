トヨタ自動車グループの労働組合で構成する全トヨタ労働組合連合会は18日、2026年春闘の加盟組合の交渉結果を公表した。米関税政策が業績に重しとなる中、物価高への対応や人材の確保を狙い、賃上げや年間一時金（ボーナス）への満額回答が相次いだ。株式非公開化の計画が進む豊田自動織機は2月、定期昇給や手当など1人当たりの賃上げ総額、一時金のいずれも満額回答を示した。賃上げは2万2千円、一時金は年間5.6カ月分。デ