青龍中学校オカルト探偵部この記事の画像を見る幽霊や妖怪、この世ならざるもの。科学では解き明かせない不思議なものたちは、きっとこの世界に存在する。そう思うと身の毛がよだつのに、中学生たちの友情の物語に、こんなにも胸が熱くなるとは思わなかった。その作品とは『青龍中学校オカルト探偵部』（神永学/主婦の友社）。推理と冒険、友情と感動がつまった青春オカルトミステリだ。著者は、『心霊探偵八雲』『怪盗探