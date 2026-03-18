インターネット上に出版社の記事を無断転載したとして、山形県警は１７日、福岡市のウェブサイト運営会社役員の男（３８）を著作権法違反（公衆送信権の侵害）の疑いで山形地検に書類送検した。容疑を認めている。少なくとも約２万点が転載されていたとみられる。発表によると、男は２０２０年１０月〜２３年８月、新潮社など５社のウェブ記事を、自身が運営する「ニュースまとめサイト」に無断転載した疑い。サイトは１６年頃