声優の北川米彦（きたがわ・よねひこ）さんが5日に肺炎のため死去した。94歳。東京都出身。所属事務所の青二プロダクションが18日に発表した。声優養成所「青二塾」東京校塾長を務めた北川さんに、後輩の声優たちから追悼が相次いだ。事務所公式サイトで「弊社所属北川米彦儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました」と訃報を伝え、「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げますなお