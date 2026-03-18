【漫画】本編を読む容姿、人柄、価値観、そして年収や家族構成など、結婚相手に求める条件は人それぞれだ。情緒のない言い方をすると、出会いから結婚に至る流れはその条件のひとつひとつを互いが確認していきながら結論を導く過程である。『結婚さえできないわたし 29歳からの婚活地獄』（魚田コットン/KADOKAWA）は、「理想の結婚」を求めてしまったがゆえにその泥沼にハマってしまった29歳女性の物語だ。著者の魚田コットン氏