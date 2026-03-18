五分後の世界この記事の画像を見る僕は現在、YouTubeチャンネル『斉藤紳士の笑いと文学』を運営している。このチャンネルでやっている企画のひとつにある小説を取り上げ、ストーリー展開や見どころなどを事細かに紹介する、というものがある。その企画の中で紹介したもので最も反響が大きかった作品のひとつが『五分後の世界』（村上龍/幻冬舎）である。村上龍の作品群の中で、やや異質だったこの作品はのちの村上龍作品を見る