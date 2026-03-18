定年後に働く方法を考えるとき、「アルバイトのほうが安心そう」「業務委託のほうが自由で手取りがよさそう」と感じる人は多いでしょう。 ただ、どちらが有利かは一概には言えません。手取りだけでなく、社会保険、労災、働く時間の自由度、仕事の安定性まで見ないと、実際の差は分かりにくいからです。定年後の働き方では、稼ぎ方の違いより、負担のかかり方や守られ方の違いを理解することが大切です。 アルバイト