70歳で仕事を探すとなると、「この年齢でも採用されるのだろうか」と不安になるのは自然なことです。ですが、実際には高齢者の採用に前向きな職種や、年齢より人柄や安定感が重視されやすい仕事があります。 大切なのは、若い人と同じ条件で競うことではなく、70歳でも採用されやすい仕事の特徴を知って選ぶことです。仕事の種類より、企業が何を求めているかに目を向けると、探し方が変わってきます。 採用されやす