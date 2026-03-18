GDP世界2位のアイルランドから日本が学べることは何か。同国は人口が少ないがゆえに、高度な専門技能を要する知識集約型の産業の誘致に注力してきたことがGDPの高成長につながりはしたが、国民の所得の増加は限定的だったという。関山健、鹿島平和研究所 編著『稼ぐ小国の戦略』より紹介しよう――。※本稿は、関山健、鹿島平和研究所 編著『稼ぐ小国の戦略』（光文社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／manassanant