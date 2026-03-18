新日本プロレスの真壁刀義（５３）が１８日、結婚を発表した。自身のＸに「報告だ！！」との文言とともに文章を投稿。「応援してくださっている皆様関係者の皆様」と切り出し「突然のご報告となりますが、真壁刀義は２０２５年１０月に一般女性と結婚しました。温かく見守っていただけたら幸いです」と神妙に記した。その上で「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！でもやっぱり、これで丸