65歳の適正体重はいくつか。医師の和田秀樹さんは「高齢者にとって食欲は意欲そのものなので、無理をしてでも食べたほうがいい。もしあなたが170センチで70キロ台後半だとしたら、あわててダイエットする必要はない」という――。※本稿は、和田秀樹『65歳からは戦略的ちょいデブ』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／K3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／K3■「最近食が細くなった……」を放置