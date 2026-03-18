第６回ＷＢＣに侍ジャパンとして出場した巨人の大勢投手（２６）が１８日、一軍の試合前練習に参加した。大勢は１６日にマイアミから帰国。この日は、ヤクルトとのオープン戦が行われる東京ドームで約１か月ぶりに一軍に合流した。チームメートとの再会に「うまく切り替えられたというか。シーズンに向けて、みんなの顔を見て次はこのメンバーで１年間しっかり戦っていこうという気持ちにはなりました」と前を向いた。開幕