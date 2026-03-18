投資銘柄はどう選べばいいか。経済評論家の加谷珪一さんは「長期で投資をするにあたって、適した銘柄は実はそう多くない。銘柄選びは問題ではなく、むしろ相場が上がったり下がったり、という状況で心が乱されないよう、市場に慣れていくことの方が100倍大事であると言い切ることができる」という――。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう！ 自分、家族、そして日本の将来』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.c