ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、同国のエースＦＷネイマール（３４＝サントス）サイドから６月に開幕する北中米Ｗ杯メンバー入りを猛プッシュされた。ネイマールは、今月の国際Ａマッチ期間に行われるフランス戦とクロアチア戦のメンバーから外れた。スペイン紙「マルカ」などによると、アンチェロッティ監督は「１００％であれば次のＷ杯に出場できるだろう。なぜリストに載っていないのか。それは１００％で