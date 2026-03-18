BTSのカムバックが目前に迫る中、所属事務所のHYBEが公演の演出に使用される“色”についてコメントを発表した。3月18日、BIGHIT MUSICは「光化門（クァンファムン）広場での公演に使用される赤色は、新アルバム『ARIRANG』のキーカラーを適用したものだ。ソウル市もHYBEの要請に従い、赤色を活用している。大衆文化イベントを過度に政治的な観点で解釈しないようお願いしたい」と明らかにした。【画像】紫ではないと批判されたBTS