牛丼･定食･カレーチェーンの「松屋」は、とんかつチェーンの「松のや」との複合店『出雲大塚店』を島根県出雲市にオープンする。オープン日は3月26日の午前10時。松屋は全国に1100店舗以上を展開するチェーン店。牛丼を中心に、カレーやハンバーグなどの定食メニューも人気が高い。【画像を見る】松屋の「牛めし」、「牛焼肉定食」、「ソーセージエッグ定食」、「おこさま牛めしわくわくセット」、松のやの「ロースかつ定食」、「