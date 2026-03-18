人気グループEXOから離れた元メンバーたちの現在が、あまりにも対照的だ。1人は女優との私生活が報じられ、また別の1人は実業家として巨額の売り上げを叩き出している。残る1人は、重大犯罪者として記録されるまでになった。【写真】元EXOメンバー、重大犯罪者に…懲役13年が確定同じ“元EXO”という肩書を持ちながら、その後の人生は驚くほど別々の方向へ伸びている。元メンバーは今どこで何をしているのか今回話題になったのは、