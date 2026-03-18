肉まんやあんまんで培った井村屋の技術を活かしたミニサイズピザ「mini PIZZA」シリーズに、2026年2月から第2弾「mini PIZZA テリマヨ＆チーズ」が加わったので食べてみました。「mini PIZZA テリマヨ＆チーズ」新発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社https://www.imuraya.co.jp/news/2026/details477/パッケージはこんな感じ。調理方法は、手軽にもっちりと食べられる「電子レンジ調理」のほか、カリッと仕上がる「