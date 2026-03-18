気になる女の子の具合が悪そうだったら、気を使うのは当たり前。しかし、不調の原因が、イヤイヤながらも毎年付き合っている「花粉症」となると、過剰なフォローがありがた迷惑になることもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性80名に聞いたアンケートを参考に「むしろウザい！花粉症女子への余計なフォロー」をご紹介します。【１】「使っていいよ」と荷物になるボックスティッシュを押し付ける「ありがたいけど、