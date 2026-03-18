◆オープン戦ソフトバンク―中日（１８日・みずほペイペイドーム）「１番・三塁」でスタメンに名を連ねた中日・福永裕基内野手に、いきなり代打が送られた。初回の第１打席。プレーボールのコールと共に、代打のカリステが打席へ。福永の交代がアナウンスされると、竜党が詰めかけた左翼スタンドはざわついた。これに伴い、守備も変更。代打したカリステが右翼に入り、右翼で出場予定だった５番・板山が三塁に就いた。１７