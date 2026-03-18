ＪＲＡは３月１８日、２４年のアーリントンＣ覇者のディスペランツァ（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父ルーラーシップ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。ラストランは２４年の京成杯ＡＨ７着だった。今後は長野県のホースクワッドで乗馬となる予定。同馬は２４年１０月に右前繋部浅屈腱炎を発症したことがわかり、休養期間は未定となっていた。通算成績は９戦３勝、総獲得賞金は５５５８万７０００円。