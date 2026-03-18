◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）追い切り＝３月１８日、栗東トレセンパワフルな脚取りは牡馬顔負けだ。アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースでドウアドバンテージ（５歳１勝クラス）を２馬身先行する形でスタート。軽快なフットワークで直線に向き、相手が馬体を併せてくると、体を大きく使って加速