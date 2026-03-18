8年前、生後11か月の女の子が死亡した事件で、傷害致死の罪に問われていた母親の無罪が確定しました。専門家は、乳幼児の虐待が疑われる事件では「より科学的な見地からの根拠を作るべき」と指摘しています。 この事件は2018年、頭部に強い衝撃を受けて、当時生後11か月の笑乃（えの）ちゃんが死亡したものです。母親の松本亜里沙さん（29）は、笑乃ちゃんに暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。裁判