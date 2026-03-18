◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）ヤクルトのベネズエラ出身左腕・キハダ投手が母国のＷＢＣ優勝に感激の面持ちだった。前回大会で代表入りしていた左腕は午前中の中継を見ていたといいコーチ、選手に祝福のメッセージを送ったという。「初めてのことなのでとても誇りに思いますし、本当に感極まるくらいうれしかった。言葉では言い表せないくらいすごく特別なことなので、勝ったチームを誇りに思います」と