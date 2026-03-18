ＪＲＡは３月１８日、２０２２年の小倉２歳Ｓを制したロンドンプラン（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父グレーターロンドン）の競走馬登録を１５日付で抹消したと発表した。通算成績は１５戦２勝、総獲得賞金は４４３７万６０００円。同馬は１５日の米子城Ｓで、レース中に急性心不全を発症し競走中止。息を引き取っていた。