１８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、７人組アイドルグループ「なにわ男子」の道枝駿佑が出演。事務所に入りたいと思ったきっかけや、２人の姉との関係などを語った。「母がＳＭＡＰさんの大ファンで、小さい頃に抱っこされながらライブに行ったりとかしていて、そこからＳＭＡＰさんとか事務所の先輩の曲と聴くようになった」と道枝。「あこがれて自分もやってみたいと履歴書を送って、それも何