元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。極端にこだわったファッションについて振り返った。この日の視聴者生投票のテーマ「間違ったオシャレに手を出したことがありますか？」について聞かれると「僕は間違ったとは思ってないんですけど、やり過ぎたなと、今、思えばってのがあって」と話し出した中丸。「自分が２０代の前半、