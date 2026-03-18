1万5901人が死亡した東日本大震災から15年。避難生活の中で命を落とす「災害関連死」をどう防ぐか、2回に分けてお伝えしています。2回目は、これまで起きた災害で実際にどう避難所が使われたか、そこから見えてきた課題をお伝えします。避難生活の中で心身の健康状態が悪化したことによる「災害関連死」。津波などの災害に巻き込まれた「直接死」に対し、疲労やストレスで臓器の機能不全に陥ったり、食料不足による栄養障害、持病