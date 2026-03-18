中東情勢の混迷により過去最高値です。今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は197.8円となりました。こうした状況に山間部の生活を支える移動スーパーの事業者も困惑しています。石油情報センターによりますと16日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は前の週より28.5円上がり197.8円となりました。2023年9月の194.5円を超え過去最高を更新です。