18日午前、大江町で火事があり、住宅など建物少なくとも5棟のほか多数の簡易トイレが焼けました。けが人はいませんでした。午前11時前、大江町本郷己で「プラスチックと簡易トイレが燃えている」と近くに住む男性から119番通報がありました。記者リポート「一番燃え広がっている。今、建物が崩れ落ちた。大きな音を立てて屋根が崩れ落ちた」警察や消防によりますとポンプ車5台が出動して、消火活動を行い、火はおよそ4時間後