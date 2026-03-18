瞬発的な速度上昇で、0-100km/h加速7.3秒2026年に日本上陸が始まると予想される、アルピーヌ A290。今回はエントリーグレードのGTで、走りの印象を確かめていこう。【画像】公道へドンピシャなシャシーアルピーヌ A290A110とA390電動ホットハッチたち全132枚最高出力は176psで、1980年代のホットハッチが叶えていた、130ps/tというパワーウエイトレシオには届かない。ルノー・クリオ・ウィリアムズは、150ps/tに達していた