新生アルピーヌの第2弾は電動ホットハッチマニアックなクルマ好きから、称賛を集めてきたアルピーヌ。2シーター・ミドシップのA110で21世紀に復活を果たし、第2弾として誕生したのが電動ホットハッチのA290だ。新時代へ対応しつつ、より幅広い層へ受け入れられるモデルが目指されている。【画像】公道へドンピシャなシャシーアルピーヌ A290A110とA390電動ホットハッチたち全132枚A110の販売は、正直なところ低調といえる