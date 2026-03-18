埼玉県南西部消防局は18日、救急や災害現場の画像を知人に送信したとして、朝霞消防署浜崎分署の男性主事（30）を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。17日付。主事は同消防局の聞き取りに「軽い気持ちでやってしまった」と話している。同消防局によると、主事は2022年5月、パソコンに映し出された災害現場の写真数枚を自身のスマートフォンで撮影し知人に送信し、23年10月には、自身が臨場した救急現場を撮影した画像4枚を