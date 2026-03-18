NTTは18日、2026年春闘でグループ主要5社の正社員について、基本給を底上げするベースアップ（ベア）相当分として月額1万3千円の賃上げで労働組合と妥結したと発表した。定期昇給分を合わせた賃上げ率は約6％となる。賃金引き上げは13年連続。5社はNTTのほか、NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、NTTデータグループ。NTTの労組は組合員が約14万人と、日本郵政グループに次いで国内でも有数の規模を持つ。