2026年度から全国で始まる「こども誰でも通園制度」で、18府県の計36自治体が、子ども1人当たりの利用時間の上限を、こども家庭庁が設定する「月10時間」より短くする見通しだ。保育士が不足し、施設の確保が難しいといった地域の実情を踏まえた経過措置。こども家庭庁が18日明らかにした。同庁は「月10時間」を上限と設定。一方で27年度までの経過措置として「月3時間以上10時間未満」の範囲で自治体が上限を設定できる。26