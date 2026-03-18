日本サッカー協会は18日、日本代表が5月31日にMUFG国立で行う壮行試合の相手がアイスランド代表に決まったと発表した。キックオフ時間は調整中。同国代表は世界ランク74位で、過去の対戦成績は日本の3勝。W杯北中米大会に向けた国内最後の試合で、日本代表は6月からメキシコ・モンテレイで事前合宿を行う。森保一監督は「アイスランド代表戦はチームの強化やW杯に向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってく