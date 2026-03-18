１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１１１５円９４銭（２・３８％）高の４万７９５０円０５銭だった。２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、９割超にあたる３０５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１５３９円０１銭（２・８７％）高の５万５２３９円４０銭だった。５営業日ぶりに値上がりした。日経平均への影響度が大きい半導体関連株を中心に値上