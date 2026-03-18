NHKの井上樹彦会長は18日の定例記者会見で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）などのスポーツイベントの視聴機会について「配信業者と競争するだけではなく、連携も含めた新たな提供の形を模索することがこれからの解決策」との認識を示した。今回のWBCはネットフリックスが日本国内で独占配信し、地上波放送の中継はなかった。井上会長は「著しい放映権料の高騰で国民的スポーツイベントの視聴機会が限られること