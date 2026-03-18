秋篠宮妃紀子さまは１８日、松山市のホテルで開かれた「第７７回結核予防全国大会」の式典に出席された。結核予防会の総裁を務める紀子さまは、「結核の診断を遅らせず、完治するまで治療を受けられるようにするために、言語や生活習慣などの違いをも越えて最善の医療を進めておられる関係者の皆さまの尽力に感謝します」と述べられた。その後、愛媛県東温市の県立衛生環境研究所を訪れ、県内で取り組む結核対策などについて耳