◇オープン戦中日―ソフトバンク（2026年3月18日みずほペイペイD）中日・田中幹也内野手（25）が初回1死から先制左越えソロを放った。田中はオープン戦1号。これでチームは15試合目で12本目の本塁打となり、この時点で12球団最多となった。本来は鉄壁を買われた守備の人。プロ2年間で3本塁打の田中にもホームランが出るなど、中日打線が変わり始めた。本拠地バンテリンドームはホームランウイング席を設置。球場が狭