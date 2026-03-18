ガレッジセールのゴリ（53）が扮（ふん）するキャラクター「ゴリエ」が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同日をもって同番組のレギュラー卒業を報告した。ゴリエは「最初はね、こんなキャラクターが生放送のレギュラーって、フジテレビぶっとんでるな、と思ったんですよね」と振り返った。「それでもこうやって3年と3カ月愛してくださって、レギュラー陣のみなさんも愛してくださって、今日も裏で