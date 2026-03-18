2月の東京23区の新築マンションの平均価格は1年前より4割近く上昇し、1億4000万円台となりました。また、千葉県が初めての1億円台に急上昇したため、首都圏でも6カ月ぶりに1億円を超えました。【映像】新築マンションの平均価格が1億4000万円台に不動産経済研究所によりますと、2月の東京23区の新築分譲マンション1戸あたりの平均価格は、1億4280万円でした。10カ月連続の1億円台です。中央区や港区での高額なタワーマンショ