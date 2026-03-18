過去の不倫が明らかになった松本文部科学相が、嘘の証言を強要したのではないかと国会で追及されました。立憲民主党・杉尾議員：件の女性と一緒に議員会館の自室に行ったことは認めておられるが、「普通に話をしただけ」と答弁された。ところが、この女性によると「不適切な行為に及んだ」と。松本文科相：私の答弁の通りであります。立憲民主党・杉尾議員：この女性によれば、大臣は発覚後、嘘の証言を強要した。松本文科相：相手