お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。この日WBC決勝アメリカ対ベネズエラ戦が行われ、ベネズエラが初優勝を収めた。塙はベネズエラの強さに舌を巻き「強い！ペタジーニってベネズエラだった。カブレラとか」と日本球界でも強打者として活躍した二人に言及。土屋伸之が