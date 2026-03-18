小学生バスケットボールの全国大会に出場するチームの選手たちが秋田市役所を訪れ、今月末に行われる試合を前に意気込みを語りました。強豪が集う舞台で、自分たちらしいプレーを全力で頑張ることを誓いました。秋田市役所を訪れたのは、市内3つの小学校から集まった選手が所属している「東小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団」です。去年12月の県大会で初優勝を果たしたチームで、今