里親家庭を支援するため、県は去年、秋田市にセンターを開設し様々な活動を行っています。支援の輪は企業にも広がっています。18日は県庁で活動を報告し合い、地域全体で里親家庭を支援していくことを確認しました。報告を行ったのは、秋田市の里親支援センターTOMONYの職員や活動に協力している企業の代表などです。県の里親サポート企業には現在21社が登録されています。18日はそのうちの9社が出席し、協力に