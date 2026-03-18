潟上市出身の漫画家が、若い世代でありながら家族の介護や世話もしなければならない、いわゆる「ヤングケアラー」を題材にした作品を完成させました。県が制作を依頼したもので、県内の児童・生徒に広く読んでもらい、ヤングケアラーへの理解を深めてもらうことにしています。完成した作品のタイトルは「雪降る夜に」。秋田市が、物語の舞台です。冬の秋田駅前の風景も描かれたこの作品は、父親を亡くし病気の母と妹の