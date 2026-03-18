石油製品の安定供給につなげるため、政府は16日、石油備蓄の放出を始めました。全国に10か所ある国家備蓄の基地。男鹿市にはいまから37年前の平成元年1989年に操業を始めた秋田国家石油備蓄基地があります。国家備蓄の基地とはどのような施設なのか？日本のエネルギー政策と秋田の歴史を振り返りつつ、これからを展望します。 ■備蓄基地の使命 JR男鹿駅から南に約1.5キロ。船川港に立地する「秋田国家石油備蓄基地」です