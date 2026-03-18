ガソリン価格が史上最高値を更新しました。16日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は先週から一気にはね値上がり、1リットル190円80銭。これまでの最高値を6円以上、上回っています。18日午後。田村修アナウンサー「年末にかけて徐々に下がっていって安くなったなあと感じていましたが、本当に上がるときは一瞬です」この1週間で大きく跳ね上がったガソリンの店頭価格。16日時点の県内のレギュラーガ